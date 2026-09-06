Doppietta di Raimondo e il Frosinone vola: terza sconfitta di fila per il Venezia di Stroppa. Un punto a testa per Parma e Monza
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Seconda vittoria di fila per il Frosinone che regola 3-2 il Venezia. Pareggiano, invece, Parma e Monza che raccolgono il primo punto della stagione.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca quiIl Frosinone parte subito forte con Raimondo che segna una doppietta nel primo tempo. Il Venezia la riapre al 66' con Yeboah e trova il pareggio al 74' ma poi ci pensa Kvernadze a 7' dalla fine a segnare il gol vittoria. Terza sconfitta di fila per il Venezia di Stroppa
Un punto a testa per Parma e Monza: al Tardini passa in vantaggio la squadra di Juric col gol di Robinson al 38' ma il Parma pareggia i conti al 60' con Lontani.
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