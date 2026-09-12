Finisce 1-1 l'anticipo delle 15 al Ferraris tra Genoa e Frosinone: un punto a testa, con il Grifone che smuove la classifica mentre il Frosinone si issa a 7 punti dopo 4 giornate.

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E sono proprio i ciociari a passare in vantaggio al quarto d'ora con il secondo gol consecutivo di Kvernadze, già a segno contro il Venezia nella scorsa giornata di campionato. Sul finire del primo tempo il Genoa avrebbe anche la chance di pareggiarla ma Colombo sbaglia il rigore, il primo concesso in campionato dopo 4 giornate.

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Ad inizio ripresa, però, ci pensa Vasquez (espulso nel finale di gara per doppio giallo) a segnare il gol dell'1-1, risultato che dura fino al triplice fischio dell'arbitro. Primo punto in campionato per il Genoa di De Rossi, il Frosinone di Alvini invece sale a quota 7.