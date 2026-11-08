Il Milan vince a Marassi contro il Genoa e si porta al quarto posto, a meno un punto dall'Inter che alle 18 dovrà affrontare la pratica Como. Dopo la sconfitta in Europa League, i rossoneri ritrovano la loro strada in Serie A e battono la squadra di De Rossi grazie ai gol di Cisse e Pulisic (che avevano segnato anche nel derby contro i nerazzurri).

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Finale concitato con i rossoblù che hanno trovato il due a uno con Ellertsson dai 25 metri, tiro imprendibile per Maignan. La squadra di De Rossi chiede anche un rigore per un contatto tra Baldanzi e Rabiot e prova a pareggiare i conti fino all'ultimo secondo. Ma non basta: la vittoria è dei rossoneri che hanno amministrato il vantaggio per tutto il secondo tempo.

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C'era un'altra partita che si giocava alle 15, quella del Monza contro l'Atalanta: alla squadra di Sarri basta un gol di Krstovic per i tre punti. Juric espulso per proteste.