Inter-Parma, sesta giornata di Serie A 2026-2027, sarà arbitrata da Kevin Bonacina, arbitro della sezione di Bergamo: i dettagli
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Sarà Kevin Bonacina ad arbitrare Inter-Parma, match valido per la sesta giornata di Serie A in programma sabato 10 ottobre 2026 alle ore 18 a San Siro.
Getty ImagesBonacina, della sezione di Bergamo, sarà coadiuvato dagli assistenti Fontani e Barone mentre il quarto uomo è Gianluca Manganiello (Pinerolo). Il VAR è Daniele Paterna (Teramo) mentre l'AVAR è Luca Massimi (Termoli).
Ecco la designazione arbitrale per Inter-ParmaBONACINA
FONTANI – BARONE
IV: MANGANIELLO
VAR: PATERNA
AVAR: MASSIMI
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