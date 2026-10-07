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Sarà Kevin Bonacina ad arbitrare Inter-Parma, match valido per la sesta giornata di Serie A in programma sabato 10 ottobre 2026 alle ore 18 a San Siro.

Getty ImagesBonacina, della sezione di Bergamo, sarà coadiuvato dagli assistenti Fontani e Barone mentre il quarto uomo è Gianluca Manganiello (Pinerolo). Il VAR è Daniele Paterna (Teramo) mentre l'AVAR è Luca Massimi (Termoli).

Ecco la designazione arbitrale per Inter-Parma

BONACINA

FONTANI – BARONE

IV: MANGANIELLO

VAR: PATERNA

AVAR: MASSIMI