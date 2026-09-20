I gol di Conceicao e Bremer regalano tre punti alla Juventus. Fa tanto discutere, però, il rigore non concesso all'Atalanta per la trattenuta di Kalulu a Rowe
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La Juventus vince 2-0 contro l'Atalanta e sale in quinta posizione in classifica, arrivando a quota 10: decidono il match i gol di Conceicao e Bremer.
Proprio Conceicao sblocca il match al 28' sull'assist di Conceicao, approfittando di una disattenzione difensiva della difesa atalantina. Alla mezz'ora, però, un episodio che condiziona il match: Kalulu trattiene vistosamente Rowe lanciato verso la porta di Vicario ma l'arbitro Zufferli non fischia niente e il VAR Marini non lo richiama.
Nella ripresa, poi, ci pensa Bremer al 77' a chiudere i conti con un gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Terza vittoria in campionato per la Juventus che sale a 10 punti mentre per l'Atalanta è la terza sconfitta di fila: la squadra di Sarri è ferma a quota 6 dopo 5 partite.
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