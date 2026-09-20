I gol di Conceicao e Bremer regalano tre punti alla Juventus. Fa tanto discutere, però, il rigore non concesso all'Atalanta per la trattenuta di Kalulu a Rowe

Matteo Pifferi
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La Juventus vince 2-0 contro l'Atalanta e sale in quinta posizione in classifica, arrivando a quota 10: decidono il match i gol di Conceicao e Bremer.

Kalulu su Rowe, rigore nettissimo non concesso all’Atalanta

Proprio Conceicao sblocca il match al 28' sull'assist di Conceicao, approfittando di una disattenzione difensiva della difesa atalantina. Alla mezz'ora, però, un episodio che condiziona il match: Kalulu trattiene vistosamente Rowe lanciato verso la porta di Vicario ma l'arbitro Zufferli non fischia niente e il VAR Marini non lo richiama.

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Nella ripresa, poi, ci pensa Bremer al 77' a chiudere i conti con un gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Terza vittoria in campionato per la Juventus che sale a 10 punti mentre per l'Atalanta è la terza sconfitta di fila: la squadra di Sarri è ferma a quota 6 dopo 5 partite.

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