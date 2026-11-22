La Juventus batte 4-0 il Venezia e sale al sesto posto in classifica. Sconfitta numero 10 per il Venezia, attualmente penultimo con soli 6 punti
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La Juventus batte 4-0 il Venezia e sale al sesto posto in classifica. Sconfitta numero 10 per il Venezia, attualmente penultimo con soli 6 punti.
Dopo un primo tempo decisamente incolore, la Juve si sveglia nel secondo tempo anche grazie all'ingresso in campo di Woltemade che prima segna al 53' e poi fornisce l'assist per il raddoppio di Koopmeiners.
Al 65' arriva anche il 3-0 di Cabal mentre al 71' la Juve cala il poker con Kolo Muani. La Juve vince e sale a 21 punti mentre il Venezia è fermo a 6.
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