Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru firmano il successo biancoceleste. Per la squadra di Gattuso è la miglior partenza di sempre in Serie A
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Notte fonda per la Juve di Luciano Spalletti. La formazione bianconera viene travolta dalla Lazio di Gattuso all’Allianz Stadium con un 3-0 firmato dai gol di Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru.
A rompere l’equilibrio è Provstgaard al 38’ del primo tempo con un colpo di testa su cross da sinistra di Zaccagni. La Lazio sfiora addirittura il raddoppio con una conclusione dalla lunga distanza di Tavares che colpisce la faccia superiore della traversa.
Nel secondo tempo Spalletti, squalificato e sostituito dal suo vice Domenichini, inserisce Woltemade e passa al 4-4-2, ma la Lazio raddoppia con Isaksen, che firma il 2-0 con una conclusione mancina a giro. Nel recupero arriva il tris di Dele-Bashiru al termine di una bella azione personale.
La Lazio aggancia l'Inter
Si tratta della miglior partenza nella storia della Lazio, mentre la Juve esce dallo Stadium tra i fischi. I biancocelesti salgono a quota 19 e riagganciano l’Inter di Cristian Chivu a quota 19, con il controsorpasso sulla Roma di Gasperini.
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