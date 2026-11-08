VIDEO / Fabregas: "L'Inter è la più forte e per noi è un test. C'è abbastanza differenza"

Rino Gattuso, allenatore della Lazio, prima del calcio d'inizio della sfida col Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni:

ROME, ITALY - NOVEMBER 01: Gustav Isaksen of S.S. Lazio celebrates scoring his team’s first goal with teamamte Tijjani Noslin during the Serie A match between SS Lazio and Cagliari Calcio at Stadio Olimpico on November 01, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

"Prima o poi arriveranno i momenti negativi, speriamo il più tardi possibile, ma noi dobbiamo mantenere l'entusiasmo. Oggi è una partita difficilissima, loro vengono da un periodo negativo, ma hanno qualità e giocatori che possono fare la differenza. Per noi è una grande prova. Dobbiamo avere coraggio, prenderli senza preoccuparci della velocità di Hojlund e se fanno blocco difensivo dobbiamo fare attenzione alle ripartenze. Bisogna farli corriere senza palla e farli faticare, la partita si deve giocare su questo piano qua.

Pinamonti? Deve giocare, non deve pensare alla pressione. Serve entusiasmo, pressione con veemenza e aiuto ai compagni. Col Sassuolo doveva giocare, ma gli è venuta la febbre e lo abbiamo perso per 4-5 giorni. Quando vedo che un giocatore è anche una bella persona, siamo un pezzo avanti".