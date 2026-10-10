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L'Inter vince 3-0 contro il Parma a San Siro: gol di Sucic, Calhanoglu su rigore e poi Thuram. Le parole proprio di Luca Marelli ai microfoni di Dazn sul calcio di rigore del 2-0 per il fallo di Diego Carlos su Pio Esposito:

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"In diretta anche io sono rimasto un po' titubante, è stato difficile orientarsi su episodi da OFR in questo inizio di stagione. Diego Carlos ha fatto un fallo molto evidente, è entrato in ritardo e ha preso in pieno la caviglia di Pio Esposito.

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Ci è voluto circa un minuto prima di richiamare l'arbitro ma è questa la linea. Come ha detto Orsato nell'incontro con i media, stanno lavorando sulla soglia di intervento e quello di oggi per esempio è la soglia di intervento minima sulla quale intervenire. Va bene anche l'OFR ma un check più corto sarebbe stato meglio, è stato un po' lungo, circa un minuto"