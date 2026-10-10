Luca Marelli, ai microfoni di Dazn, ha commentato l'episodio che ha portato al rigore per l'Inter contro il Parma per il fallo di Carlos su Pio Esposito

Matteo Pifferi
altobelli

VIDEO / Altobelli: "Pio Esposito top, lo considero un mio erede. L'Inter in Champions..."

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L'Inter vince 3-0 contro il Parma a San Siro: gol di Sucic, Calhanoglu su rigore e poi Thuram. Le parole proprio di Luca Marelli ai microfoni di Dazn sul calcio di rigore del 2-0 per il fallo di Diego Carlos su Pio Esposito:

Calhanoglu
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"In diretta anche io sono rimasto un po' titubante, è stato difficile orientarsi su episodi da OFR in questo inizio di stagione. Diego Carlos ha fatto un fallo molto evidente, è entrato in ritardo e ha preso in pieno la caviglia di Pio Esposito.

Thuram contro il Parma
Getty Images

Ci è voluto circa un minuto prima di richiamare l'arbitro ma è questa la linea. Come ha detto Orsato nell'incontro con i media, stanno lavorando sulla soglia di intervento e quello di oggi per esempio è la soglia di intervento minima sulla quale intervenire. Va bene anche l'OFR ma un check più corto sarebbe stato meglio, è stato un po' lungo, circa un minuto"

marelli

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