Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha commentato la gara di oggi in casa del Sassuolo pareggiata 1-1 dai rossoneri. Queste le sue considerazioni:

"Era giusto continuare a spingere per cercare un altro gol, ma abbiamo sbagliato il modo. E non si può prendere quel gol su calcio d'angolo come invece è successo. Quando segniamo, poi dobbiamo uccidere la partita e non l'abbiamo fatto. Con Modric abbiamo avuto più palleggio, ma il discorso non è individuale, quanto di rotazioni della squadra.

Nel secondo tempo mi aspettavo una partita con un maggiore possesso palla da parte nostra, per questo ho messo centrocampisti e trequartisti con più qualità nel palleggio. Gabbia? Non so che tipo di infortunio abbia subito, si era meritato di giocare la partita di oggi dopo diversi problemi che aveva già avuto. Sono preoccupato, ma il calcio purtroppo è così".