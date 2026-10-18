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Il Milan vince 3-2 contro l'Atalanta a San Siro e sale al quarto posto a 15 punti, a -4 dall'Inter capolista.

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I rossoneri la sbloccano al 24' con un calcio di rigore trasformato da Gonçalo Ramos e raddoppiano a fine primo tempo con Rabiot su assist di Moreira. In avvio di ripresa Ramos sbaglia un calcio di rigore ma sul corner successivo Gila segna il 3-0.

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L'Atalanta non molla e prima accorcia le distanze al 66' con Gaetano e poi accende il finale con la rete di Krstovic all'81'. La squadra di Sarri avrebbe anche la chance di pareggiarla ma Zappacosta si fa ipnotizzare da Maignan a tu per tu col portiere rossonero. Il Milan vince ed è quarto in classifica, quarta sconfitta in sette partite per l'Atalanta che resta decima a quota 9.