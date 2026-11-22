Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Frosinone, match valido per la 12° giornata di Serie A: le scelte dei due allenatori
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Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Frosinone, match valido per la 12° giornata di Serie A. A sorpresa, Alvini sceglie di giocare senza '9' vista l'assenza di Raimondo per infortunio ma resta in panchina Birligea. Nel Milan, fuori Cissé, c'è Pulisic con Rabiot trequartista alle spalle di Ramos.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Moreira, Musah, Modrić, Pulisic; Rabiot; Ramos. A disp.: Pittarella, Torriani; Estupiñan, Pavlović, Terracciano F.; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari; Camarda. All.: Amorim.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Cittadini; Masini, Calò; Tchato, Schmid, Kvernadze; Ghedjemis. A disp.: Desplanches, Pisseri; Akpoguma, Amey, Bîrligea, Bobček, Cichella, El Azzouzi, Fayed, Fini, Terzić, Zerbin. All.: Alvini.
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