Ivan Juric si ritrova di fronte l'Atalanta che lo ha esonerato un anno fa dopo avergli affidato la squadra e l'eredità lasciata da Gasperini. Il Monza e il suo allenatore affrontano quindi la squadra nerazzurra che è stata in questa stagione affidata a Maurizio Sarri.

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Queste sono le formazioni ufficiali al fischio d'inizio:

MONZA: Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Toure, Akinsanmiro, Colombo, Mout, Mangas; Robinson, Varela. All. Juric.

ATALANTA: Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Maurizio Sarri