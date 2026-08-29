Le formazioni ufficiali di Monza-Udinese, le scelte di Juric e Runjaic per la seconda giornata di campionato: panchina per Maye
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Tutto pronto per Monza-Udinese, match valido per la seconda giornata di campionato in programma all'U-Power Stadium alle 18.30.
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Monza reduce dalla sconfitta all'esordio contro l'Inter a San Siro mentre l'Udinese ha racimolato il primo punto pareggiando contro il Como. Ecco le formazioni ufficiali, le scelte di Ivan Juric e Kosta Runjaic. Panchina per Maye, neo-acquisto del Monza arrivato dall'Inter.
Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Mout, Mangas; Colpani, Cutrone; Varela.
A disposizione: Stranjar, Ballabio, Maye, Antov, Forson, Akinsanmiro, Delli Carri, Colombo, Bakoune, Mota, Robinson. All. Juric
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Piana, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Arizala, Miller, Vinciati, Pejicic. All. Runjaic
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