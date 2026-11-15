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Kevin De Bruyne potrebbe lasciare Napoli prima del previsto. Addirittura a gennaio, secondo quanto riporta Sky Sport in queste ore. Il PSV Eindhoven, che inizalmente pensava di poter mettere sotto contratto il centrocampista dalla prossima estate, starebbe ragionando sulla possibilità di anticipare i tempi e tentare un blitz a gennaio.

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Tra i due club ci sarebbero già stato contatti esplorativi, approfittando del rapporto non idilliaco tra il centrocampista e Massimiliano Allegri. Da capire se ci sarà margine per l'incastro economico con il club di De Laurentiis, non disposto a lasciarlo partire a gennaio senza almeno ricevere un indennizzo. Nel contratto di De Bruyne, che scade nel 2027, ci sarebbe anche una clausola unilaterale in favore del Napoli per il rinnovo di un altro anno.