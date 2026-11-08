Lo ha detto alla vigilia che di Allegri non si fidava e che non sarebbe stato facile come poteva apparire dato il momento di crisi del Napoli. La squadra partenopea ha trovato il pareggio contro la Lazio di Gattuso. Aveva segnato al 28esimo Frattesi dopo un contropiede biancoceleste. È il quarto gol messo a segno in questo avvio di stagione dall'ex nerazzurro.

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Il gol del pari lo ha firmato al 48esimo, nel secondo tempo, McTominay dopo un'azione insistita sua e dei suoi compagni. Il Napoli ha provato anche a ribaltare il risultato ma alla fine non è riuscita a scardinare la concretezza e la solidità della capolista Lazio che si porta a 29 punti e resterà prima della pausa prima in classifica a prescindere da quello che accadrà nel resto della giornata. La squadra di Allegri non ha convinto comunque i suoi tifosi e alla fine della partita dalle tribune del Maradona sono arrivati fischi soprattutto per Noa-Lang che aveva fatto il 'gesto' non vi sento ai sostenitori presenti in Curva B. A fine gara stava lasciando il campo ma è stato richiamato dai compagni per salutare i tifosi. E i fischi non sono rientrati.