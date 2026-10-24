Napoli in vantaggio prima 2-0 e poi 3-2 con un super McTominay ma la Roma porta a casa un punto grazie alla doppietta di Balerdi
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Pareggio pirotecnico al Maradona tra Napoli e Roma: finisce 3-3 dopo una partita ricca di colpi di scena.
Napoli che passa in vantaggio al 28' con una splendida rovesciata di Anguissa e trova il raddoppio ad inizio secondo tempo con McTominay. Al 70' la Roma accorcia le distanze con un gran mancino di Soulé e al 74' Balerdi segna il gol del pareggio sugli sviluppi di un corner.
All'83' arriva il gol di McTominay che riporta avanti la squadra di Allegri (espulso nel finale) ma all'89' ci pensa ancora Balerdi a segnare il gol del definitivo 3-3. Roma che sale a 18 punti, Napoli che resta fermo a quota 11.
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