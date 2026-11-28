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Nel suo editoriale per il sito di Sportitalia, Tancredi Palmeri è tornato su quanto accaduto in Europa soprattutto alla Roma di Gasperini:

"Il turno europeo imbattuto in Europa delle italiane è soprattutto stato nobilitato dall’impresa della Roma a Parigi: è vero c’è stato anche il grande pareggio del Napoli in casa del City, ma vuoi mettere gli alti e bassi di Maresca con i bicampioni d’Europa che peraltro avevano strapazzato proprio i Citizens e le avevano vinte tutte fino a quel momento, e a prescindere dai numeri non hanno mai dato l’impressione di poter conoscere una battuta a vuoto. E la Roma non solo si è presa un punto, ma avesse vinto non avrebbe avuto nessuno alcunché da ridire, e anzi l’unica cosa da dire che è rimasta dopo l’ha pronunciata Luis Enrique certificando come la squadra di Gasperini fosse la migliore affrontata finora", le sue parole.

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Un segnale che va interpretato anche in relazione alle concrete ambizioni scudetto dei giallorossi. Spiega ancora il noto giornalista: "Quello che ha fatto Gasperini finora non è riuscito a nessuno. Tutte hanno avuto battute d’arresto dovute a proprie mancanze, magari appunto sbagliando la prestazione. Quando invece la Roma si è fermata, l’ha fatto perché è venuta fuori naturalmente la forza dell’avversario: in campionato Inter, Como e Napoli. In Champions Real Madrid e PSG, solo con quella concessione al Fenerbahçe. Per questo è bene che tutti abbiano paura della Roma soprattutto per lo scudetto: perché è l’unica di cui non conosciamo ancora il limite".