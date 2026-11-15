Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per parlare della situazione della squadra azzurra e in particolare del lavoro di Massimiliano Allegri. Queste alcune delle sue considerazioni:

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“Credo di essere stato probabilmente l'unico giornalista o opinionista in Italia ad aver detto, prima dell'inizio del campionato, che il Napoli avrebbe fatto fatica a qualificarsi in Champions League. Tutti accreditavano gli azzurri come concorrenti per lo scudetto. Non si tratta di sfiducia nei confronti della rosa o della qualità dei giocatori. Basta guardare le altre squadre per rendersi conto dell'enorme differenza nel modo di giocare.

C'è una distanza significativa tra il gioco dell'Inter, quello della Roma e quello del Como, ma bisogna prestare attenzione anche a Lazio e Milan. Persino il Frosinone ha sei punti in più del Napoli: qualcuno ha visto giocare il Frosinone? È una delle squadre che esprime il miglior calcio del campionato, con un atteggiamento aggressivo e un sistema che alterna il 4-3-3 al 4-2-3-1, nel quale uno dei centrocampisti si alza per andare a occupare la posizione di trequartista. Ci sono giocatori molto bravi e si vede il lavoro svolto. Quando guardo giocare il Napoli, invece, vedo molta improvvisazione”.

Ti sta convincendo la gestione del gruppo?

"Sono rimasto abbastanza imbarazzato nel leggere e ascoltare quello che, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe successo al termine della partita contro la Lazio. Un allenatore che si trova al decimo posto, con quattordici punti di distacco dalla vetta, e che guida una squadra arrivata prima e seconda negli ultimi anni, dichiara di essere il più forte di tutti. Tirare in ballo la Coppa Italia è imbarazzante: siamo ancora in corsa semplicemente perché non l'abbiamo giocata. Credo che Allegri sia in difficoltà, sia come uomo sia come allenatore”.