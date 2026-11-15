Focus sul Napoli e in particolare sull’allenatore toscano dopo un terzo di stagione molto complicato

Daniele Vitiello
mariemonto

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Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli per parlare della situazione della squadra azzurra e in particolare del lavoro di Massimiliano Allegri. Queste alcune delle sue considerazioni:

allegri porto napoli
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“Credo di essere stato probabilmente l'unico giornalista o opinionista in Italia ad aver detto, prima dell'inizio del campionato, che il Napoli avrebbe fatto fatica a qualificarsi in Champions League. Tutti accreditavano gli azzurri come concorrenti per lo scudetto. Non si tratta di sfiducia nei confronti della rosa o della qualità dei giocatori. Basta guardare le altre squadre per rendersi conto dell'enorme differenza nel modo di giocare.

Maurizio Pistocchi torna sull’inchiesta che ha investito il mondo arbitrale

C'è una distanza significativa tra il gioco dell'Inter, quello della Roma e quello del Como, ma bisogna prestare attenzione anche a Lazio e Milan. Persino il Frosinone ha sei punti in più del Napoli: qualcuno ha visto giocare il Frosinone? È una delle squadre che esprime il miglior calcio del campionato, con un atteggiamento aggressivo e un sistema che alterna il 4-3-3 al 4-2-3-1, nel quale uno dei centrocampisti si alza per andare a occupare la posizione di trequartista. Ci sono giocatori molto bravi e si vede il lavoro svolto. Quando guardo giocare il Napoli, invece, vedo molta improvvisazione”.

Ti sta convincendo la gestione del gruppo?

"Sono rimasto abbastanza imbarazzato nel leggere e ascoltare quello che, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe successo al termine della partita contro la Lazio. Un allenatore che si trova al decimo posto, con quattordici punti di distacco dalla vetta, e che guida una squadra arrivata prima e seconda negli ultimi anni, dichiara di essere il più forte di tutti. Tirare in ballo la Coppa Italia è imbarazzante: siamo ancora in corsa semplicemente perché non l'abbiamo giocata. Credo che Allegri sia in difficoltà, sia come uomo sia come allenatore”.

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