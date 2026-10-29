Il commento di Maurizio Pistocchi, su X, in merito al fallo - non ravvisato da arbitro e VAR - di Carlos Augusto sul primo gol dell'Inter col Venezia
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L'Inter ha vinto 2-0 contro il Venezia al termine di una partita complicata e non giocata bene dai nerazzurri, come ammesso anche dello stesso Chivu in conferenza stampa post match.
I nerazzurri hanno faticato a imporre il proprio gioco, rischiando anche parecchie volte ma riuscendo poi a sbloccarla nel finale grazie all'autorete prima di Moreno prima del secondo autogol di Halhal che ha chiuso i giochi.
Maurizio Pistocchi, intervenuto su Twitter, ha però criticato l'arbitro Pairetto e il VAR Camplone per non aver ravvisato il fallo di Carlos Augusto su Sohm in occasione del primo gol dei nerazzurri. CONTINUA A LEGGERE
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