Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Tutto facile per la Roma che vince 4-0 all'Olimpico contro il Monza e risponde a Inter e Lazio. I giallorossi archiviano la pratica già nei primi 36': al 12' ci pensa Malen a sbloccarla con un gran diagonale, al 24' l'olandese serve l'assist per il raddoppio di Soule. Ed è lo stesso ex Juve a segnare il 3-0 al 36' con un gran tiro da fuori.

Nella ripresa la Roma va in gestione e trova poi il 4-0 alla fine con Castro. Attimi di apprensione per le condizioni di Malen, che ha preso una botta nel corso del primo tempo e non è rientrato nella ripresa, sostituito proprio da Castro.

Getty Images

La Roma ottiene la quinta vittoria di fila in campionato e sale a 33 punti, a -2 dalla Lazio e a +1 sull'Inter. sconfitta numero 9 per il Monza, che resta nei bassifondi della classifica con 10 punti.