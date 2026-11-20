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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Walter Sabatini, dirigente sportivo:

“La sosta ha fatto bene al Napoli che può recuperare qualche giocatore. Quando gli infortuni capitano ai giocatori forti il danno è enorme ed è auspicabile che queste squadre, Napoli in primis, possano recuperare i giocatori e cambiare il corso del campionato.

Getty Images

Allegri è uno esperto, sa bene come calmierare gli stati d’animo. In questo momento De Bruyne deve ritrovarsi, quel calciatore visto in Nazionale il Napoli non lo ha mai visto, ma è il calciatore che deve convincersi di essere la bilancia della stagione. E’ stato preso per essere l’eroe del Napoli e succede in ogni squadra ognuno ha il suo eroe e De Bruyne è stato preso per essere l'eroe del Napoli. E’ un campione, faccia il campione e non si preoccupi della prossima dimora.

Il Napoli ha il dovere di provare a trattenerlo, se poi ci sarà grande opposizione si troverà una soluzione. Anche perchè se De Bruyne vuole andare via, è perchè ha già un’offerta sontuosa alle spalle così da recuperare della sua cessione e reinvestire sul mercato. De Bruyne andrebbe via con la macchia del fallimento e non lo merita, spero che chi gli sta attorno gli dia buoni consigli.

Abate aveva già fatto bene l’anno scorso. Ha avuto una traiettoria ricca da calciatore, ha una conoscenza dettagliata di tutte le zone del campo. E’ un ragazzo di temperamento, sta già facendo bene e si imporrà nel tempo. Questi allenatori giovani vanno sostenuti nei momenti meno buoni e protetti".