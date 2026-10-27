Sassuolo in cerca di punti per rialzarsi dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro, Lazio che invece vuole confermarsi in vetta
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Alle 18.30 al Mapei Stadium c'è Sassuolo-Lazio. La squadra di Gattuso vuole continuare a stupire dall'alto del primo posto condiviso con l'Inter con 7 vittorie e un pareggio nelle prime 8 giornate di campionato.
Il Sassuolo, invece, dopo un buon inizio ha rallentato decisamente il suo ritmo, con un solo punto racimolato nelle ultime quattro giornate di campionato che proiettano i neroverdi nella parte destra della classifica con 8 punti, a +4 sulla zona retrocessione.
Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Lazio, le scelte di Aquilani e Gattuso per il match delle 18.30.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Odenthal, Caleta Car, Doig; Thorstvedt, Lipani, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Diogo Leite, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
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