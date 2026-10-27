Grandissima vittoria della Lazio che distrugge il Sassuolo: 6-2 il risultato finale per i biancocelesti che hanno 25 punti dopo 9 giornate
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Roboante vittoria della Lazio che supera il Sassuolo 6-2 al Mapei Stadium. Un successo che proietta i biancocelesti in vetta da soli a 25 punti in attesa di Venezia-Inter di domani.
Il gol di Taylor dopo 2' porta subito avanti la squadra di Gattuso che però incassa il pareggio di Thorstvedt al 7'. La Lazio reagisce subito segnando con Isaksen al 13' e con Floriani Mussolini al 16'. Al 30' il Sassuolo resta in dieci per il rosso a Thorstvedt, accorcia le distanze con Sebastiano Esposito ma incassa il 2-4 a fine primo tempo con Zaccagni.
Nel secondo tempo il divario aumenta grazie alla doppietta di Noslin fino al 6-2 finale nonostante due rigori sbagliati, il primo da Zaccagni e il secondo da Frattesi. Vince la Lazio 6-2 che vola a 25 punti in classifica mentre il Sassuolo incassa il terzo KO di fila e resta fermo a quota 8.
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