Ha addirittura rischiato di perderla nel finale il Milan, uscito dal Mapei Stadium con un punto, in virtù dell'1-1 finale. Il Sassuolo ha sfiorato il secondo gol pochi istanti prima del triplice fischio con Thorstvedt, chiuso da Maignan.

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Ci aveva messo una pezza anche in altre circostanze il portiere rossonero, incapace soltanto di respingere il tocco da distanza ravvicinata di Odenthal, subentrato nel primo tempo a Leysen a causa di un problema al ginocchio del belga. Il difensore neroverde ha risolto una mischia, pareggiando i conti dopo il momentaneo svantaggio per i padroni di casa.

A sbloccare la partita ci aveva pensato Adrien Rabiot, con una sassata che aveva sorpreso Muric sul suo palo dalla sinistra. L'illusione della vittoria è durata soltanto pochi minuti per la squadra di Amorim, incapace poi di reagire quando il Sassuolo di Aquilani ha trovato il pareggio. Anzi, come detto, sono stati gli emiliani a sfiorare più concretamente la vittoria negli ultimi minuti. Con il pareggio di oggi il Milan perde altri due punti dalla vetta, occupata da Inter e Lazio e ora distante 4 punti, fallendo anche l'aggancio alla Roma che nel frattempo a pranzo ha pareggiato contro il Como. Una tra Cagliari e Juventus, impegnate stasera, supererà matematicamente i rossoneri.