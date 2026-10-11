Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan: Amorim tiene fuori Modric, Aquilani punta su Esposito con Berardi e Lauriente
VIDEO/ Capello: "Milan? Amorim non ha capito i migliori che ha. Ci ha messo 5 partite per..."
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Alle 18 al Mapei Stadium si affrontano Sassuolo e Milan nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Ecco le scelte dei due allenatori, Aquilani e Amorim.
SASSUOLO (4-3-3): Murić; Van der Bremt, Ćaleta-Car, Leysen, Doig; Adžić, Matić, Bakola; Berardi, Esposito, Laurienté. A disp.: Satalino, Turati; Candé, Cinquegrano, Obrador, Odenthal, Walukiewicz; Ghion, Lipani, Sulemana, Thorstvedt; Bowie, Domínguez, Skjellerup, Volpato. All.: Aquilani.
MILAN: (4-4-1-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlović, Estupiñan; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani; Bartesaghi, De Winter, Diawara, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Modrić; Camarda. All.: Amorim.
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