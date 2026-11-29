0-0 per il Napoli contro il Sassuolo: la squadra di Allegri sempre più lontana dalle posizioni di vertice. Ecco come è andata la partita
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Momento negativo per il Napoli che pareggia contro il Sassuolo al Mapei Stadium e rimane in ottava posizione a 19 punti, al pari del Bologna.
Un primo tempo sottotono per la squadra di Allegri che poi cresce nel secondo tempo. Lang e Neres provano a costruire occasioni ma la difesa del Sassuolo, la peggiore del campionato (31 gol subiti), se la cava.
Nel finale polemica per un tocco di braccio di Caleta-Car: l'arbitro, chiamato al VAR, conferma la decisione di campo di non fischiare il rigore. Il Napoli è ottavo a 19 punti, a -8 dal Milan quarto ma con una partita in meno mentre il Sassuolo è terzultimo a quota 9.
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