Como-Roma è appena terminata. 90' di grande intensità al Sinigaglia, ma senza reti e con non troppe occasioni per il primo 0-0 di questo campionato. Se la sono giocata a viso aperto le due squadre, ma con grande impegno anche nella fase di non possesso proprio per disinnescare le armi avversarie.

Soprattutto i giallorossi, impegnati nella difesa del fortino nell'ultimo scorcio di gara, dopo essere rimasti in inferiorità numerica. L'arbitro Fabbri al 53' ha estratto un cartellino rosso per Malen, in seguito a un brutto intervento dell'attaccante olandese ai danni di Kaiki.

Problema all'arbitro Fabbri in Como-Roma

Arbitro Fabbri che, a causa di un problema al ginocchio, è stato costretto a lasciare il fischietto al quarto uomo Sozza. La Roma con lo 0-0 di oggi lascia la vetta della classifica all'Inter, in attesa di capire anche come si comporterà la Lazio in casa contro il Monza. Solo i biancocelesti a questo punto possono tenere il ritmo dei Campioni d'Italia.