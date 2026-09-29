Aveva fatto discutere non poco la scelta di Marco Guida e Fabio Maresa, due fischietti campani, di non arbitrare il Napoli negli ultimi anni, nonostante Gianluca Rocchi avesse rimosso il vincolo di territorialità. La situazione cambia da ora, con l'arrivo di Daniele Orsato, chiamato a gestire anche questa vicenda.

Stando a quanto filtra dall'incontro di oggi tra il nuovo designatore arbitrale e i giornalisti nella Sala VAR di Lissone, l'intenzione è quella di ripristinare il vincolo, ma solo per evitare che un arbitro possa dirigere la squadra della stessa città della sua sezione. Tornando a Guida e Maresca, quindi, cosa accadrà? Il primo arbitrerà nuovamente il Napoli, essendo della sezione di Torre Annunziata. Il secondo, invece, sarà coinvolto esclusivamente in partite di altre squadre.