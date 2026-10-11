Altri due match sono andati in archivio nel pomeriggio di Serie A. La Lazio di Rino Gattuso ha battuto per 3-1 il Monza all'Olimpico, riuscendo così a tenere il passo dell'Inter. I biancocelesti con i tre punti di oggi sono di nuovo appaiati ai nerazzurri, grazie alle reti di Nuno Tavares, Isaksen e anche di Andrea Pinamonti, alla sua prima gioia con la nuova maglia.

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Inutile la rete di Goglichidze al primo minuto del secondo tempo, quando gli ospiti si erano già ritrovati sotto di due reti e con un uomo in meno per l'espulsione di Lucchesi. Si tratta di una vera e propria partenza record per la Lazio, che mai nella sua storia aveva ottenuto cinque successi nelle prime sei giornate di campionato. Uno sprint che ha cancellato decisamente lo scetticismo di questa estate.

Ha trovato il primo successo stagionale il Bologna di Palladino, che nel prossimo turno di campionato affronterà l'Inter al Dall'Ara. In quel di Lecce gli emiliani si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Orsolini ed Enem, intervallate dal momentaneo pareggio di Fatah. Si è salvata nel finale la formazione ospite, costretta a soffrire anche per l'infortunio di Orsolini, a cambi già esauriti.