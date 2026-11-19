In occasione della dodicesima giornata della Serie A torna su tutti i campi 'Un Rosso alla Violenza'. Si tratta della campagna di sensibilizzazione di Lega Calcio e WeWorld che è giunta alla decima edizione: il calcio italiano che si oppone ad ogni forma di violenza e sopruso contro le donne.

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Per questo, in occasione delle gare del fine settimana del massimo campionato italiano, e in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, tutti i campi si coloreranno di rosso. "Il simbolo della campagna #unrossoallaviolenza, richiama il cartellino rosso per dare un forte segnale di vicinanza a tutte le donne vittime di abusi e sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, per combattere insieme la paura che vivono ogni giorno", si legge nel comunicato stampa della Lega.

Lega Calcio Serie A

La novità

Prendere posizione

Per la 10a edizione di #unrossoallaviolenza, anche i tifosi per la prima volta verranno chiamati a prendere posizione e a schierarsi al fianco delle donne contro ogni forma di violenza. "In tutti gli stadi uno o più settori delle tribune saranno quindi dedicati all’iniziativa e il pubblico presente verràinvitato a farsi il segno rosso sul viso. Nel pre-gara di alcune partite, inoltre, attraverso l’attività “Tu cosa faresti?”, i tifosi potranno scegliere una card, sulla quale viene descritta una specifica situazione di violenza, e dovranno posizionarla nell'area di un pannello in corrispondenza dell’azione che più rappresenta la propria reazione. L’obiettivo è quello di stimolare una riflessione sul ruolo che ciascuno di noi può e dovrebbe assumere di fronte a comportamenti o situazioni potenzialmente problematiche", spiega la stessa nota.«La Lega Calcio Serie A rinnova il suo impegno alla lotta contro la violenza sulle donne, contro ogni forma di abuso e sopruso verso l'universo femminile. Abbiamo intrapreso, insieme a WeWorld, un percorso di sensibilizzazione che vogliamo continui a crescere e a coinvolgere sempre più persone. Per la decima edizione dell'iniziativa, abbiamo quindi voluto compiere un ulteriore passo avanti, coinvolgendo per la prima volta anche i tifosi, affinché possano essere parte attiva di questa battaglia di civiltà. Il segno rosso che nel week-end vedremo dipinto sul volto di calciatori, arbitri e tifosi sugli spalti non è soltanto un simbolo, ma un invito concreto a prendere posizione, ricordando a tutti che non bisogna mai restare indifferenti di fronte alla violenza, occorre riconoscerla e intervenire, anche quando non si è direttamente coinvolti», ha dichiarato il presidente della

(Fonte: Lega Calcio Serie A)