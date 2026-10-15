L'aggiornamento sulle condizioni dell'esterno d'attacco della squadra di Allegri dopo l'infortunio in Villarreal-Napoli
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Davide Neres salterà diverse partite del Napoli. A comunicarlo è stato proprio il club azzurro, confermando che contro il Villarreal il giocatore ha accusato un risentimento muscolare sul quale si è indagato poi in maniera approfondita nelle ultime ore.
Questa la nota del club azzurro: "Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Neres ha già iniziato il proprio iter riabilitativo".
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