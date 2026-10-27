Le formazioni ufficiali di Torino-Como, match in programma stasera alle 20.45: entrambe le squadre cercano di prolungare il loro momento positivo
VIDEO / Fantacalcio, i difensori e i centrocampisti che calciano di più in porta
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Alle 20.45 all'Olimpico Grande Torino va in scena Torino-Como. Grande momento per entrambe le squadre: quella di Abate è reduce da tre vittorie di fila e si trova in ottava posizione a 13 punti.
Il Como, invece, è quinto a quota 17 ed è reduce da due vittorie di fila in campionato, tre contando anche l'exploit in Champions. Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Como, Fabregas tiene fuori Baturina.
Torino (4-4-2): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Vlasic, Fitz-Jim, Braganca, Cacciamani; Adams, Simeone. All: Abate.
Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramòn, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Paz, Caqueret; Douvikas. All: Fabregas.
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