Chivu onesto e furioso. Stankovic bocciato? Mercato a impatto zero. E l'arbitro...

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A Pressing si è parlato della vittoria dell'Inter contro il Venezia nel turno infrasettimanale. Parte Pazzini: "La vittoria dell'Inter è stata un po' fortunata e l'ha detto anche Chivu, un ottimo Venezia ha avuto tante occasioni ed è stato bravissimo Provedel a sventarle. Però posso dire che, durante un'annata, delle partite così possono capitare e le puoi portare a casa anche in maniera un po' sporca"

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Interviene poi Viviano: "Possono capitare e poi viene dopo una serie di partite ogni tre giorni. Ci sta, addirittura può essere una qualità: se è una partita un po' più sporca e poi la porti a casa lo stesso, i numeri poi sono quelli"

Trevisani duro: "Quasi fisiologico, l'Inter veniva da una partita giocata molto bene contro la Fiorentina pur vincendo nel finale. Col Venezia non ha giocato bene, ai punti forse non avrebbe neanche meritato neanche di pareggiare ma le grandi squadre hanno la capacità di vincere anche queste partite e l'Inter è una grande squadra"

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Sabatini chiosa così: "Il compito di dire le cose come stanno tocca a me come al solito: a me non è piaciuta l'Inter, con tutto il rispetto per i punti in classifica, per il risultato ma dall'Inter penso sia lecito aspettarsi qualcosa in più. Arrivo a dire che, secondo me, l'Inter, al di là delle capacità di rimontare, nel derby dovrà proporre una prestazione migliore di quella vista col Venezia"