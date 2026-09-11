Ecco le formazioni ufficiali di Venezia-Fiorentina, match valido per la quarta giornata di Serie A: le scelte di Stroppa e Vanoli
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Tutto pronto per l'inizio della quarta giornata di Serie A. Al Penzo si affrontano Venezia e Fiorentina.
La prima di Vanoli come nuovo allenatore della squadra viola, dopo l'esonero di Grosso, arrivato dopo tre sconfitte di fila. Le scelte di Stroppa e Vanoli per Venezia-Fiorentina.
FORMAZIONI VENEZIA-FIORENTINAVENEZIA: Stankovic, Schingtienne, Moreno, Busio, Sohm, Sagrado, Perez, Haps, Hainaut, Yeboah, Adams
FIORENTINA: De Gea, Ranieri, Jimenez, Dragusin, Viery, Atta, Fagioli, Ndour, Njie, Beto, Mastantuono
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