Inter Primavera, stasera Chivu sfida la Roma: “Sogno da inseguire”

Questa sera l'allenatore affronta De Rossi che potrebbe essere alla sua ultima in panchina dopo 19 anni

Oggi si assegna lo scudetto Primavera. L'Interlo contenderà alla Roma, sono arrivate seconda e prima in classifica. Potrebbe essere l'ultima panchina per Alberto De Rossi, dopo 19 anni in Primavera. Dall'altra parte l'ex giallorosso Chivu, che con i colori nerazzurri addosso ha vinto tutto all'epoca del Triplete. Per qualificarsi alla finale i suoi ragazzi sono stati costretti a rimontare sul Cagliari ai supplementari dell'ultima gara.