Coppa Italia – Inter Women, vittoria per 3-2 contro la Sampdoria

L'Inter femminile vince 3-2 in trasferta contro la Sampdoria nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Il gol di Nchout apre le danze per le nerazzurre che chiudono il primo tempo sul 3-0 grazie alle reti di Chawinga e Bonetti. Nella ripresa, le blucerchiate segnano con Pisani e Fallico ma non trovano il gol del pareggio. Il match di ritorno si disputerà il 7 febbraio.