Guarino: “KO 6-1 con la Roma? Sconfitta fa male ma non cancella i risultati di quest’anno”

Rita Guarino, allenatore dell'Inter Women, ha commentato così, ai microfoni di Inter TV, il pesante KO delle nerazzurre contro la Roma per 6-1: "Di questi momenti difficili ne farei a meno, ne abbiamo avuti tanti. Non so se può essere utile per la nostra crescita, sconfitta che fa male per come è maturata, soprattutto concedendo un primo tempo in totale assenza da parte nostra. Penserò ad analizzare con la squadra gli aspetti mancati, eravamo irriconoscibili"