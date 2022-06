Inter Primavera Campione d’Italia, la moglie di Chivu: “Sacrifici e passione”

Adelina, moglie del tecnico nerazzurro, ha festeggiato con un post sui social la vittoria della squadra allenata dal marito

Una vittoria inseguita e conquistata in rimonta. L'Inter è Campione d'Italia Primavera per la decima volta. In panchina, a guidare i ragazzi, una vecchia conoscenza nerazzurra, Christian Chivu. L'ex difensore che ha vinto tutto con la maglia interista, all'epoca del Triplete. La vittoria di ieri è anche un suo successo. E la moglie lo ha celebrato con un post sui social.