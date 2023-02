Inter Primavera, Kassama dopo l’esordio col Napoli: “Step by step”

Sheriff Kassama è uno dei due rinforzi arrivati negli ultimi giorni di gennaio nella Primavera Inter. Oggi prima gara ufficiale in nerazzurro, da titolare, contro il Napoli battuto senza alcun problema dalla squadra di Chivu. Ha parlato anche ai microfoni di Fcinter1908.it in esclusiva, prima di concedersi un post social per esternare la sua gioia per il risultato, senza perdere di vista i prossimi passi. "Step by step", ha scritto il difensore nerazzurro.