Inter Women all’Arena, Regina Baresi: “Passo importantissimo ma ne serve un altro”

"Si tratta di un passo importantissimo, il prossimo passo è aumentare il coinvolgimento". Regina Baresi , ex capitana dell'Inter Women, commenta così la notizia per cui la formazione nerazzurra femminile giocherà le proprie partite casalinghe nello storico impianto meneghino.

"Penso sia bellissimo giocare in campi sempre più belli e importanti", spiega Baresi, alla presentazione del progetto My Kickoff in Usa, presentato da Fondazione Agnelli e College Life per garantire borse di studio negli Stati Uniti. "Tanto è bello quanto è importante giocare all'Arena", prosegue Baresi. "Peccato però che poi ci siano solo 100 persone a vedere le partita. Il prossimo passo è aumentare il coinvolgimento nel calcio femminile".