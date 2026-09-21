Manuel Akanji dovrà rifarsi con l'Inter dopo la pausa. Perché anche se i nerazzurri sono primi (ed è prima per gol segnati, 15) sotto la lente di ingrandimento sono finite le prestazioni della difesa: 8 i gol incassati, contro i 3 incassati dalla Roma e della Lazio, le due prime in classifica insieme alla squadra di Chivu.

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Ma ora il giocatore nerazzurro si concentra sulla sua Nazionale, la Svizzera. Con i suoi connazionali è partito alla volta della Turchia: è approdato a Belek, sede del ritiro della sua Nazionale. Nella pausa affronterà assieme ai suoi compagni la Macedonia del Nord il 26 settembre a Skopje, la Scozia a Glasgow il 29 settembre, la Slovenia a Lucerna il 3 ottobre e di nuovo la Macedonia del Nord, ancora a Lucerna.

Sui social il giocatore si è detto concentratissimo sullae ha scritto: "Di nuovo insieme. Completamente concentrati sulle prossime gare" e ha postato le foto del suo primo giorno in ritiro.