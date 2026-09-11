Paolo Bargiggia non nasconde il suo pensiero dietro a giri di parole. Il giornalista esperto di calciomercato è spesso una voce fuori dal coro quando si parla di calcio e di giudizi su allenatori e filosofie di pensiero. Dopo la nettissima vittoria del Como, alla sua prima emozionante uscita in Champions League contro il Lipsia, Bargiggia ha ricordato come il giornalismo si sia schierato nei confronti di Fabregas e nei confronti di Allegri: CONTINUA A LEGGERE.