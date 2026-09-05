Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così di Massimiliano Allegri in vista del match di San Siro contro l'Inter. Per il Napoli è già una partita da non sbagliare, dopo aver perso alla seconda giornata contro il Como.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Le parole di Pedullà: "Attenzione a Max Allegri a casa dell'Inter alle 18, una partita delicatissima. Esco dal circuito di chi sostiene che è la terza giornata, non si possono tirare le somme dopo tre partite ma se perdi anche con l'Inter, alla vigilia del match con l'Arsenal, conoscendo i miei amici di Napoli mi aspetto una grande prestazione da parte del Napoli e, possibilmente, un risultato altrimenti faranno e faremo dei processi. Mi aspettavo di più dal nuovo Napoli di Allegri e dal nuovo Allegri a Napoli e non il solito blocco basso, è un sistema superato"