La classifica della Fiorentina è preoccupante e dopo la sconfitta in casa dell'Udinese per uno a zero, la viola resta impantanata nelle parti basse della classifica. Fabrizio Biasin dice la sua sul momento della squadra viola che ha cambiato allenatore in corso d'opera: aveva iniziato con Fabio Grosso che è stato poi sostuituito con il ritorno in panchina di Vanoli. «In estate la Fiorentina ha venduto e comprato una marea di giocatori, parecchi negli ultimi giorni di agosto», ha scritto il giornalista sui social. Ed è stato netto su quello che sta succedendo nonostante il mercato fatto. CLICCA QUI PER LEGGERE IL RESTO DELL'ARTICOLO.