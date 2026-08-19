Il giornalista ha commentato l’arrivo del centrocampista, che si aggiunge a quelli dei connazionali John Stones e Djed Spence
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L’Inter piazza il colpo Curtis Jones. I nerazzurri sono pronti ad accogliere il centrocampista inglese, in arrivo dal Liverpool.
Secondo Fabrizio Romano, le due società hanno raggiunto l’intesa sulla base di sulla base di circa 35 milioni di euro.
Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha commentato l’arrivo del centrocampista, che si aggiunge a quelli dei connazionali John Stones e Djed Spence.
C’è un po’ di fish & chips in questa Inter… pic.twitter.com/BHQm3X7A3I— Fabrizio Biasin (@FBiasin) August 19, 2026
“C’è un po’ di fish & chips in questa Inter…” ha scritto Biasin, che sottolinea il mercato 'British’ dei nerazzurri.
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