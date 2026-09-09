Ãˆ una sconfitta amara per come Ã¨ arrivata. PerchÃ© l'Inter ha dato la sensazione di poter ricavare qualcosa di piÃ¹ di una sconfitta. Ma ha fatto degli errori che hanno reso vano ogni sforzo fatto verso la porta del Real Madrid. I due gol incassati dai nerazzurri arrivano da due errori individuali. La cura dei dettagli in Champions sarÃ essenziale e alla fine della partita Chivu ha preferito guardare al bicchiere mezzo pieno.

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«Non sono arrabbiato per niente, sono felice per la mia squadra: per coraggio, personalitÃ e come hanno superato momenti difficili e se fanno errori quelli fanno parte del gioco. Quello che mi interessa Ã¨ la reazione dopo certi errori, come si sta in campo, il body language, l'atteggiamento, come ci si crede fino in fondoÂ», ha detto l'allenatore che spera che la sua Inter abbia imparato la lezione.

Il post di Bisseck sulla sconfitta dell'Inter

Come dicesui social che fa una considerazione sulla gara di Madrid e in un post scrive: "Molto da imparare da questa partita". Il percorso in Champions Ã¨ ancora lungo e si puÃ² rivedere quello che si Ã¨ sbagliato. Cadere serve per rialzarsi.