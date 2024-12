Sono passati 15 giorni ormai da quel Fiorentina-Inter che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Per fortuna così non è stato, sebbene abbia tenuto tutti col fiato sospeso quella sera e non solo. Quanto accaduto a Edoardo Bove ha scosso tutti, valicando i confini del calcio e dello sport. Per fortuna il ragazzo ha ricevuto cure immediate, uscendo dal pericolo di vita e riprendendosi col passare del tempo. In settimana ha lasciato l'ospedale Careggi di Firenze, dopo essersi sottoposto all'intervento per l'impianto del defibrillatore sottocutaneo.