Le parole di Maurito a Repubblica: c'è il desiderio di tornare a vestire la maglia nerazzurra
Mauro Icardi non si è nascosto di fronte alla domanda di Franco Vanni, giornalista di Repubblica. Sogna ancora di tornare all'Inter? "Sarebbe speciale", confessa Maurito, ripercorrendo i momenti belli ma anche il finale doloroso. Ritornare all'Inter per vincere. Le dichiarazioni di Maurito hanno naturalmente aperto un dibattito nel mondo del calcio. Ecco come la pensa Enzo Bucchioni in merito: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
FCINTER1908 / Inter, Bonny verso una maglia da titolare con Thuram. E c'è un motivo tattico
Ultima ora
Caressa: "Pronostico derby? Facile e vi dico pure i marcatori". Zazzaroni: "Una cosa folle se..."
Probabili formazioni
Sky - Ecco le formazioni del derby: la decisione di Chivu a centrocampo. Resta un grande ballottaggio
Ultima ora
Biasin spiazza sul derby: «O rimane fuori Dimarco...». Viviano durissimo su Sucic
Ultima ora
Viviano: “Milan può soffrire, Inter favorita. Diouf fortissimo ma io la vorrei vedere con due…”
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti