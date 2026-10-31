Mauro Icardi non si è nascosto di fronte alla domanda di Franco Vanni, giornalista di Repubblica. Sogna ancora di tornare all'Inter? "Sarebbe speciale", confessa Maurito, ripercorrendo i momenti belli ma anche il finale doloroso. Ritornare all'Inter per vincere. Le dichiarazioni di Maurito hanno naturalmente aperto un dibattito nel mondo del calcio. Ecco come la pensa Enzo Bucchioni in merito: CONTINUA A LEGGERE.