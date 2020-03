Keita si allena in casa, Candreva e Nainggolan lo prendono in giro: “Photoshop? Ma…”

Nei giorni scorsi anche in Francia si è fermato il calcio. Così molti giocatori sono corsi ai ripari allenandosi in casa. Naturalmente lo ha fatto anche Keita Balde come dimostra un suo post su Instagram: “Ci adattiamo alle circostanze”, ha scritto il giocatore. Nei commenti non sono mancati gli sfottò da parte di due ex compagni, Antonio Candreva e Radja Nainggolan. “Photoshop?“, chiede l’esterno nerazzurro. “Ma con la maglietta non andava bene? Ora vediamo la tua risposta. E non avevo visto il pantaloncino girato“, ha invece scritto l’ex centrocampista nerazzurro.